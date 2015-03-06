بالصور.. ضبط تشكيل عصابي قام بخطف مواطنين بعد مطاردة مع الشرطة بسوهاج

​تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط ​​تشكيل عصابي بعد مطاردة مع قوات الأمن وانقلاب سيارتهم باحدي الترع.

​ترجع تفاصيل الواقعة في ​المحضر رقم 28 أحوال قسم ثان أسيوط بشأن بلاغ المدعو مصطفي عبد الحميد أحمد الشيمي سن 67 طبيب بيطري ويقيم 7 شارع الجنينه كدواني – دائرة قسم ثان أسيوط 00 عن اختطاف زوجته، المدعوة أحسان نور الدين طه سن 62 ربة منزل ونجلته المدعوة آيه مصطفي عبد الحميد سن 20 طالبه بكلية العلوم أسيوط ونجله المدعو محمد مصطفي عبد الحميد سن 42 مدرس وزوجته المدعوة مهديه سيد إبراهيم

> علي سن 30 مدرسة وأولادهم الطفل عبد الرحمن أحمد مصطفي سن 4 ، الطفله بسمله محمد مصطفي سن 2 .

وأثناء توجههم بالسيارة خاصته من محافظة أسيوط إلى محافظة قنا حيث قامت مجموعة مسلحة مستقلين سيارة ملاكي باستيقافهم على الطريق الصحراوى الشرقي.

وعند الكيلو 90 قبل مدخل مدينة قنا بحوالي”10″ كيلو متر تحت تهديد السلاح وقاموا باصطحابهم إلى أحدى الوديان الجبليه وعقب ذلك قام الجناه بالاتصال بأهلية المختطفين وطلبوا فديه مالية قدرها 100.000 جنيه مقابل إطلاق سراحهم.

وتم تشكيل ​فريق بحث ضم ضباط فرع بحث الشرق ووحدات مباحث مركزى اخميم ودار السلام برئاسة، العميد رئيس قسم المباحث الجنائية وبأشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائي بالأشتراك وفرع الأمن العام لسرعة ضبط المتهمين وتحرير المجني عليهم.

وتم الأتفاق مع أهلية المجنى عليهم لمسايرة الخاطفين لتحديد مكان تسليم الفديه ” المبلغ المالى المتفق عليه ” بإحدى الكافتيريات بالطريق الصحراوى الشرقي حيث استوجبت الخطة الموضوعة نشر الأكمنة السرية حول مكان تقابل المتهمين مع أهلية المختطفين.

​و​ حضر أهلية المختطفين ومعهم المبلغ المالى المطلوب وتواجدوا على الكافتيريا محل الاتفاق، ومن خلال ذلك أمكن تحديد نوع السيارة ولونها حتي تسليم المبلغ المالي للمتهمين ومغادرتهم المكان.

وعقب استلام الجناه الفديه والتأكد من تخليهم عن المجنى عليهم المختطفين قامت الأكمنة بمطاردة السيارة، بالطريق الصحراوى الشرقي والزراعى الشرقي برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد رئيس فرع الأمن العام والعميد رئيس قسم المباحث الجنائية ورئيس فرع بحث الشرق وعند مدخل مركز دار السلام.

وحال تواجد أحدى الأكمنة المعدة لذات الغرض فوجئ الجناه بالكمين فقاموا بمبادرة قوة الكمين بإطلاق الأعيرة النارية صوبه 00 فتم مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية وحال هروبهم بسرعة جنونيه بالسيارة خاصتهم، أدى ذلك إلى انقلابهم بالسيارة بترعة الفاروقيه بناحية أولاد يحي – دائرة المركز وعند محاولتهم الهروب.

وتم السيطرة عليهم وضبطهم وتبين أنهم كل من · هانى طاهر شاكر احمد وشهرته محسن طاهر سن 23 عامل ومقيم أبو حزام – نجع حمادى قنا، وعلاء حسن فرغلى حسن مواليد 1987م حداد مسلح ومقيم الفاويه – مركز دشنا – قنا، وعلى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم وشهرته على الختان مواليد 26/4/2000م عاطل ومقيم العزيزيه بندر دشنا ” قنا “، حسن مهنى محمد محمود سن 29 عاطل – ومقيم قرية الياسنيه – فاو بحرى – مركز دشنا مصاباً ” بطلق نارى بكف اليد اليسرى ” .

> وبمواجهة المتهمين أعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الخامس هشام فنجرى قاسم – عاطل ومقيم فاو بحرى – دشنا ” هارب “، وتم انتشال السيارة من داخل الترعه بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى والمرور وتبين أنها سيارة ماركة هيونداى بدون لوحات معدنية وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالى 100.000 جنيه والذى قام الجناه باستلامه من أهلية المتخطفين كما عثر على عدد “3″ بندقية أليه تحمل أرقام [5652 ، 1504 ، 8674 باللغة الأجنبية علي جسم السلاح ] و”6″ خزينة و”120″ طلقه لذات العيار وعدد “5″ هاتف محمول ولوحة معدنيه تحمل رقم ط ر ق 4784 وجهاز لآب توب خاص بالمجني عليهم.

وتم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات والمبلغ المالى وتم اصطحابهم لديوان المركز وبعرضهم على المجنى عليهم المختطفين تعرفوا عليهم .

وفي وقت لاحق وبتمشيط الزراعات المتاخمة لترعة الفاروقية بمعرفة ضباط وحدة المباحث، تم العثور علي جثة المتهم الخامس هشام فنجرى قاسم – وتم نقله لمستشفي سوهاج العام، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الاجرامى تنسيقاً وأمن قنا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1045 إداري مركز شرطة أخميم لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.