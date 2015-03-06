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وفد من الأكاديمية العربية للنقل البحرى يزور قناة السويس الجديدة

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زار، اليوم الجمعة، وفد من الأكاديمية العربية للنقل البحرى قناة السويس الجديدة، وتفقد مواقع العمل والتكريك بالقناة الجديدة برفقة العميد طارق حافظ قائد تأمين قناة السويس الجديدة الذي قدم  شرحا للمشروع ومعدلات وخطط العمل والتوقيتات الزمنية.

وأكد الانتهاء من الحفر الجاف فى جميع قطاعات القناة ولم يتبقى سوى أعمال التكريك التى تقوم بها 30كراكة منها 5 تابعين لهيئة قناة السويس و25 للتحالف الدولى الذى تقوده شركة الجرافات الوطنية الاماراتية.

وحرص أعضاء الوفد على لقاء العاملين والجنود القائمين على التأمين والتقاط صور تذكارية معهم .

وشارك فى الزيارة المهندس شريف حبيب نائب رئيس شركة المقاولين العرب السابق وقيادات الاكاديمية وعدد من المحاربين القدامى الذىن شاركوا فى حرب اكتوبر.

وزار الوفد قناة الاتصال التى تربط بين قناة السويس الجديدة والحالية وشاهدوا فندق العاملين بالقناة الجديدة والذى يضم 450غرفة والمنصة الجديدة ، وهتف المشاركون تحيا ورفعوا أعلام مصر.

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