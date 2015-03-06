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شخص يقتل والده بطلق نارى للخلاف على قطعة أرض زراعية فى أسيوط

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شخص يقتل والده بطلق نارى للخلاف على قطعة أرض زراعية فى أسيوط شخص يقتل والده بطلق نارى للخلاف على قطعة أرض زراعية فى أسيوط
لقى موظف بشبكة كهرباء المطيعة مصرعه إثر إصابته بطلق نارى أطلقه عليه نجله الأكبر، لخلافات سابقة على أرض زراعية بينهما بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بقرية المطيعة بوجود إطلاق لأعيرة نارية ووقوع قتيل.

وبالانتقال والإسعاف تبين مقتل جمال فارس "50 سنة"، وأشارت التحريات الأولية إلى أن مرتكب الواقعة هو ناجح جمال فارس نجل المجنى عليه، حيث قام بإطلاق النيران عليه من سلاح نارى كان بحوزته ولاذ بالفرار لخلافات سابقة على أرض زراعية بينه وبين والده، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام، وجارى تحرى المحضر اللازم وضبط المتهم والسلاح المستخدم.


>النجار وشقيقته المتورطان فى قتل والدهما وإشعال النار فى جثته بالعمرانية يعترفان بارتكاب الحادث بسبب بخل المجنى عليه.. ويمثلان الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة.. ويؤكدان: أحرقنا الجثة للإفلات من العقوبة

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