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غدا..نجيب ساويرس ضيفًا على ليليان داوود بـ"الصورة الكاملة" علىON TV

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غدا..نجيب ساويرس ضيفًا على ليليان داوود بـ"الصورة الكاملة" علىON TV غدا..نجيب ساويرس ضيفًا على ليليان داوود بـ"الصورة الكاملة" علىON TV
يحل رجل الأعمال نجيب ساويرس، ضيفًا على الإعلامية ليليان داوود، فى العاشرة من مساء غد السبت، ببرنامج "الصورة الكاملة"، والذى يعرض على قناة ON TV.

ويتناول البرنامج الحديث عن الاقتصاد والسياسة والانتخابات وحرية الإعلام، وعدد من الملفات الساخنة على الساحة المصرية.

وسيقدم نجيب ساويرس، خلال اللقاء، تقييمه لاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى والمقرر انعقاده يومى 13 و14 مارس الجارى بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء الدول العربية ووزراء ورجال أعمال من والخارج، ودور رجال الأعمال فى إنجاحه، فضلاً عن رؤيته لمستقبل مصر الاقتصادى فى ظل الأزمة الحالية وحدود المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال، وموقفه من الأحداث الجارية والإفراج عن الشباب والحرب على الإرهاب.

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مصر 365

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