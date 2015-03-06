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خبراء المفرقعات ينجحون فى تفجير عبوة ناسفة أعلى كوبرى بالمرج دون إصابات

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خبراء المفرقعات ينجحون فى تفجير عبوة ناسفة أعلى كوبرى بالمرج دون إصابات خبراء المفرقعات ينجحون فى تفجير عبوة ناسفة أعلى كوبرى بالمرج دون إصابات
نجح خبراء المفرقعات، منذ قليل، فى التعامل مع عبوة ناسفة زرعها مجهول أعلى كوبرى الشيخ منصور بالمرج، وفجروها أعلى الكوبرى دون وقوع مصابين أو متوفيين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان تلقى اللواء جمال حلاوة نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جسم غريب أعلى كوبرى الشيخ منصور بالمرج، فانتقل على الفور خبراء المفرقعات وتمكنوا من تفجير العبوة، ولم تسفر عن مصابين أو متوفيين.


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