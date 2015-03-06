"الصحة": 7 وفيات و26 مصابا فى حادث "أتوبيس الشروق" حتى الآن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حادث التصادم الذى وقع على طريق مصر أسماعلية اليوم الجمعة اسفر حتى الان عن 7 وفيات واصابة 26 حالة تم نقل 25 منها الى المركز الطبى العالمى واسعاف حالة واحدة بمكان الحادث.

واكد حسام عبد الغفار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه تم نقل الجثث إلى المشرحة، وتحت تصرف النيابة، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة الوسائل الإسعافية للمصابين داخل المركز الطبى العالمى .



>

أتوبيس المدرسة بعد الحادث



>

آثار الحادث المروع



>

أتوبيس رحلات مدارس المدينة



>

جانب من آثار الحادث



>

أتوبيس الأطفال بعد التصادم

8 وفيات و25 مصابًا فى الحادث

مدير شرطة النقل والمواصلات أثناء تفقد موقع الحادث

السكة الحديد أكدت أن الأتوبيس عبر من مكان غير معد للعبور