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"القابضة للمياه": عودة الكهرباء لخط الصعيد وإعادة تشغيل المحطات

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"القابضة للمياه": عودة الكهرباء لخط الصعيد وإعادة تشغيل المحطات "القابضة للمياه": عودة الكهرباء لخط الصعيد وإعادة تشغيل المحطات
أكد العميد محيى الصيرف، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حدوث عطل بالكابل الكهربائى بخط الصعيد مما أدى إلى انقطاع المياه عن محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم، والغردقة وهو ما أدى إلى توقف محطات المياه بهذه المحافظات وانقطاع المياه عنها.

وأضاف العميد محيى الصيرف، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشركة تلقت إخطارا بتوقف محطات المياه بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم، نتيجة لحدوث عطل مفاجئ فى كابل الكهرباء المغذى لخط الصعيد وذلك فى حوالى الساعة 1.45 ظهرا، وحتى الساعة 3.20.

وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات لكافة الشركات بتشغيل مولدات الكهرباء بالمحطات وتشغيل الديزل لضخ المياه، ولكن هذه المولدات تشغل نصف طاقة المحطات فقط.

وأضاف أن الكهرباء عادت حاليا لمحافظة أسيوط، وتمت إعادة تشغيل المحطات بهذه المحافظة ولكن ذلك سيتطلب إعادة ملء الخزانات والمواسير مرة أخرى، وهو ما يؤثر على ضعف المياه وانقطاعها فى معظم مناطق المحافظة.

وأكد أنه يتم إجراء احترازى من خلال تشغيل محطات الصرف الصحى، أولا وتشغيلها وثبات التيار الكهربائى بها ثم يتم تشغيل محطات المياه وتشغيلها.


>انقطاع الكهرباء والمياه عن 5 محافظات بالصعيد بسبب عطل بكابل كهربائى

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