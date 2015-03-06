قصص_كروية_للشباب - كانتونا الأنيق الأحمق.. صاحب الياقة العالية

درجة شهرته: معروف لدى الجميع حتى الذين لم يشاهدوه.

ما تعرفه عنه: أسطورة مانشستر يونايتد وركل مشجعا من قبل.

ما قد لا تعرفه: اعتزل الكرة مرتين وعاد.

"لم تكن فكرة أحد، كان الجو باردا فرفعت ياقة القميص وفزنا وأصبحت عادة لدي".. هذا كان تعليق إيريك كانتونا عن سبب الياقة العالية التي كان يلعب بها بشكل مختلف عن باقي زملائه.

في نهايات القرن الماضي قام لاعبون كثيرون بلعب كرة القدم وهم يرفعون ياقة قميص فريقهم ووصل الامر لمصر وكان أبرز هؤلاء حازم إمام وعبد الستار صبري، السبب كان الأسطورة الفرنسية إيريك كانتونا صاحب تلك الموضة.

مهاجم مانشستر يونايتد ومارسيليا السابق لم يكن مجرد لاعبا عاديا أو هدافا موهوبا.. كان وجها سينمائيا يلعب كرة القدم باستمتاع فقط واعتزل صغيرا لأنه فقد الشغف بها، لم يكن يستهدف جمع الأموال.

كانتونا نشأ في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا حيث يعتبر سكان تلك المدينة ناديهم بمثابة دين ويعيشون من أجل الكرة حسب قوله.. والده من أصول إيطالية ووالدته من إسبانيا عائلتها رحلت عن برشلونة بسبب اضطهاد الملك فرانكو لهم إبان الحرب الأهلية هناك.

يقول كانتونا عن طفولته أنها كانت سعيدة تلقى أفضل تعليم ممكن.. عائلته كانت مهذبة من الذين يقولون "من فضلك" إذا طلبوا شيئا و"شكرا لك" بعد كل خدمة تسديها إليهم.

البداية

كانتونا كان لاعبا أحمقا - وفقا لقواعد اللعب النظيف - منذ بداياته، تم إيقافه 3 أشهر عام 1987 بسبب تدخل عنيف، وشهرا عام 1989 بسبب قذف الكرة ناحية الجماهير بعد استبداله، كما حرم من تمثيل الديوك عاما بعد إهانة هنري ميشيل مدرب فرنسا آنذاك.

ثم تشاجر مع زميله بمونبلييه ليموليه وقذفه بالحذاء في وجهه مما جعل 6 من زملائه يطلبون رحيله لكن سانده أخرون مثل لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الحالي وأسطورة كولومبيا كارلوس فالديراما.

الحادثة الأشهر كانت عام 1991 عندما قذف حكما بالكرة ونعته بالأحمق ليتم إيقافه شهرين مما اضطر كانتونا لإعلان اعتزاله الكرة.. لكن جيرار أولييه مدرب ليفربول السابق نصحه بالانتقال إلى إنجلترا وبالفعل تم.

التألق

ذهب لشيفيلد يونايتد ولعب معهم مباراة ودية سجل فيها هاتريك لكن المدرب أراد اختباره أسبوعا ورفض كانتونا هذا الأمر لينتقل إلى ليدز يونايتد وفاز معهم بالدوري الإنجليزي عام 1992.

اختلافه مع هاورد ويلكنسون المدير الفني لليدز جعله يرحل بعد عام لأن الأخير كان لا يلعب كرة قدم جميلة في نظر كانتونا ليرحل إلى مانشستر يونايتد الذي يعد العدو الأكبر لليدز.

كانتونا كان ضمن الجيل الذهبي لمانشستر يونايتد الذي تسبب في وضعه حاليا على قمة الدوري الإنجليزي من حيث الألقاب.. إذ فاز بـ4 بطولات دوري متتالية وبطولتي كأس و3 الدرع الخيري.

الفرنسي كانتونا ارتدى الرقم 12 قبل أن يحصل على الرقم 7 المرتبط في قلعة أولد ترافورد بأساطير النادي وهو بالفعل واحد منهم.

الاحتفال الأشهر

في 21 ديسمبر 1996 سجل كانتونا واحد من أعظم أهدافه في شباك سندرلاند ليفضل الاحتفال وهو بمكانه متباهيا بقدراته أمام جماهير أولد ترافورد في مشهد سينمائي رائع، ربما كان السبب في تحوله للتمثيل بعد اعتزال الكرة.

الجدل مجددا

أشهر حالات الجدل التي قام بها كانتونا على الإطلاق كانت بعد أن طرد أمام كريستال بالاس ليضطر للخروج من الملعب لكن الغير محظوظ ماثيو سيمونز أحد مشجعي بالاس ركض إليه ووجه إليه إهانات متتالية فما كان من كانتونا إلا وأن طار وركله على طريقة الكونج فو وأوسعه ضربا.

حكم على كانتونا بعدها بالسجن أسبوعين لكنها خففت لـ120 ساعة في خدمة المجتمع بالإضافة لإيقافه 8 أشهر من اللعب.

كانتونا عبر عن ندمه بعد تلك الحادثة بسنوات ولكن.. فقط لأنه لم يضرب المشجع بقوة كافية!

أطرف ما في الأمر كان تعليق كانتونا على الحادثة إذ قال "أسماك النورس تلاحق السفن لأنها تظن أنها سترمي أسماكا".. وحين سؤل بعدها عن معنى هذا التصريح قال أنه كان مضغوطا وأراد الناس أن تنشغل بشيء أخر غيره!

كلمات ليس لها أي معنى على حد وصفه لكنه استمتع بتعبيرات وجوه الصحفيين حينما قالها.

كانتونا اعتزل صغيرا في سن الـ30 لكنه عاد عام 2005 ليلعب كأس العالم للكرة الشاطئية مع منتخب بلاده وقاده للتتويج بالمونديال في بلاد الكرة الشاطئية البرازيل.

قالوا عنه

- "أنا على استعداد أن أحرم من كل كؤوس الشامبانيا التي شربتها لألعب بجانب كانتونا" - أسطورة يونايتد جورج بيست ولو تعلم قيمة الشامبانيا عنده ستعرف أنه كان يود ذلك بشدة.

- "أفضل لاعب رأيته يستطيع التسجيل في مواقف 1 على 1" - روي كين قائد الجيل الذهبي من مانشستر يونايتد.

- "كنا صغارا وحصلنا على أموال من يونايتد أنا ونيكي بات ودخلنا في مراهنة مع كانتونا الذي فاز بالطبع لكنه أعطانا أموالنا وقال أنتم تستحقونها لأنكم خاطرتم.. هو كان رائعا مع اللاعبين الصغار". - بول سكولز

- كانتونا جلب الثقة والغرور المطلوبين للفريق.. كما أنه يلعب أينما أردته، كان مذهلا". - سير أليكس فيرجسون.