الكالتشيو مع المحمودي - دوري يوفنتوس وضحية جديدة لمحمد صلاح

حلقة جديدة يقدمها FilGoal.com من برنامج الكالتشيو مع المحمودي والذي يناقش أبرز ما يحدث بالدوري الإيطالي كل أسبوه.

شهدت مباريات الكالتشيو هذا الأسبوع قمة كبيرة بين يوفنتوس وروما انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بينما عاد ميلان لنتائجه السلبية بالتعادل أمام كييفو بدون أهداف.

على الناحية الأخرى استمر النجم المصري محمد صلاح في تقديم وصلاته الكروية الرائعة حيث كان إنتر ميلان هو الضحية هذه المرة وفي معقله جيوسيبي مياتزا حيث سقط أمام فيورنتينا بهدف للدولي المصري.

فقرة تكتيكية مع لاتسيو ، المستقبل مع بونافينتورا وفقرة خاصة بالذكريات مع روبيرتو باجيو

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