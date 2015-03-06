نصري: أتمنى اللعب في أمريكا يوما ما

أكد سمير نصري لاعب مانشستر سيتي أنه يطمح للعب في أمريكا لأنه يحب أسلوب الحياة هناك.

نصري والذي يمضي حاليا موسمه الرابع مع سيتي، أعرب عن تمنيه اللعب في الدوري الأمريكي "إم إل إس".

قال صاحب الـ27 عاما لمجلة (سبورت) الأمريكية:"مارسيليا هو النادي الوحيد في فرنسا الذي أحب أن ألعب له، ولكن الأمر غير منطقي".

وأضاف"ربما حلمي هو اللعب في الدوري الأمريكي، لأنني أحب أسلوب الحياة في أمريكا".

وعن النادي الذي يرغب في اللعب له بالدوري الأمريكي أجاب لاعب أرسنال السابق"لا يهم، أريد مدينة كبيرة وحسب.. أفضل مكانا تصل إليه الشمس بكثرة، ولكن سأقبل بأي شيء".

ولعب نصري هذا الموسم 28 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها ثلاثة أهداف حتى الآن.