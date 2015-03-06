ليكيب - اكتشاف فضائح تلاعب بنتائج المباريات في فرنسا

(إفي): كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود حالات غش وتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم في دوري الدرجة الثانية في فرنسا خلال الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة (ليكيب) إلى وجود شبهات تلاعب بين فريقي كان ونانت، واتفاق مشرك على التعادل في إحدى المباريات لكي يتأهل الأول إلى الدرجة الأولى، ويتجنب الثاني الهبوط للدرجة الثالثة.

ويحقق الاتحاد الفرنسي في تلك الواقعة بالتعاون مع السلطات المحلية، حيث يتم فحص صور ومقاطع فيديو ومحادثات هاتفية بين رئيسي الناديين.

كما تمتد التحقيقات إلى ستة مباريات تورط فيها فريق "نيم".

وستجتمع اللجنة التأديبية بالاتحاد الفرنسي يومي 16 و17 من الشهر الجاري لدراسة القضية وتوقيع العقوبات المناسبة على المتورطين.