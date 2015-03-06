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رئيس ريال مدريد يدفع 300 ألف يورو لتجميل صورته في الإعلام

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رئيس ريال مدريد يدفع 300 ألف يورو لتجميل صورته في الإعلام رئيس ريال مدريد يدفع 300 ألف يورو لتجميل صورته في الإعلام

في الوقت الذي تلطخت فيه سمعة رؤساء نادي برشلونة بسبب شبهات فساد متعددة، ينفق فلورنتينو بيريز رئيس النادي الغريم ريال مدريد 300 الف يورو من أجل تحسين صورته في وسائل الإعلام.

وكشفت صحيفة (الكونفيدنسيال) أن بيريز تعاقد مع من "الزومبيز"، على حد وصفها، لتجميل صورته في الاعلام.

واتفق بيريز مع شركة (إيكو أونلاين)، التي تملك شبكة من وسائل الإعلام ومواقع الانترنت، من أجل نشر أخبار إيجابية عن النادي ورئيسه خلال الفترة بين 2013 و2014 مقابل المبلغ المذكور.

واستدعي بيريز للمحكمة قبل أيام من أجل الشهادة في إحدى القضايا التي سجن بسببها أليخاندرو دي بدرو، وهو مالك شركة (إيكو أونلاين) المتهم بالفساد وغسيل الأموال.

وكان النادي الملكي قد أصدر بيانا يؤكد خلاله أن بيريز كان يمثل للشهادة فقط أمام القضاء، دون أن يتورط في شبهة فساد.

وبحسب الصحيفة، فإن بيريز قام بنفس ما قامت به ثلاثة مؤسسات حكومية تعاقدت مع نفس الشركة من أجل تحسين صورتهم أمام المواطنين.

واعتادت بعض المواقع الرياضية على نشر أخبار خاصة فقط ببيريز بعيدة عن عالم الرياضة، مثل خبر استقباله لزوجة رئيس بنما.

كما خصصت المواقع والوسائل التابعة للشركة مقالات رد للدفاع عن رئيس الريال ضد أي اتهامات أو انتقادات.

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