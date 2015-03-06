مدافع تشيلسي: أزار بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية

أشاد سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي بزميله في الفريق إدين أزار مؤكدا قدرته على الفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

أزبيليكويتا والذي توج مؤخرا مع تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنام، أكد أن أزار لديه كل المقومات لكي يكون من أفضل اللاعبين في العالم.

تحدث الدولي الإسباني مع صحيفة (ماركا) الإسبانية قائلا:"نحن نتحدث عن عملاقين في كرة القدم الآن، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. أزار لاعب عظيم، هو أصغر سنا منهما، ولذا هو لديه قابلية أكثر من أجل التطور".

وأضاف"أعتقد أن بإمكان أزار الفوز بالكرة الذهبية في المستقبل، لديه الإمكانيات من أجل ذلك، ولكنني أراه مركزا أكثر على تحقيق البطولات وليس الألقاب الفردية".

وشارك أزار في 37 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم سجل خلالها 14 هدفا حتى الآن.