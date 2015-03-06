أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع تشيلسي: أزار بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية

Google+ Print
مدافع تشيلسي: أزار بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية مدافع تشيلسي: أزار بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية

أشاد سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي بزميله في الفريق إدين أزار مؤكدا قدرته على الفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

أزبيليكويتا والذي توج مؤخرا مع تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنام، أكد أن أزار لديه كل المقومات لكي يكون من أفضل اللاعبين في العالم.

تحدث الدولي الإسباني مع صحيفة (ماركا) الإسبانية قائلا:"نحن نتحدث عن عملاقين في كرة القدم الآن، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. أزار لاعب عظيم، هو أصغر سنا منهما، ولذا هو لديه قابلية أكثر من أجل التطور".

وأضاف"أعتقد أن بإمكان أزار الفوز بالكرة الذهبية في المستقبل، لديه الإمكانيات من أجل ذلك، ولكنني أراه مركزا أكثر على تحقيق البطولات وليس الألقاب الفردية".

وشارك أزار في 37 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم سجل خلالها 14 هدفا حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع