الصحافة الإيطالية: هل يشاهد مورينيو ما يفعله صلاح؟

بعد أداء مذهل كالعادة للنجم المصري محمد صلاح ضد يوفنتوس، أشادت الصحف الإيطالية بـ"الظاهرة" المصرية والذي استطاع دك حصون البيانكونيري مرتين في عقر داره.

لا حديث في إيطاليا الآن إلا عن صلاح والمردود الذي قدمه حتى اللحظة مع ناديه فيورنتينا، وذلك بعد هدفيه في مرمى يوفنتوس واللذان قربا كثيرا الفيولا من نهائي كأس إيطاليا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي 2-1 على السيدة العجوز.

أين أنت يا مورينيو؟

الصحيفة الرياضية الأولى في إيطاليا "لاجازيتا ديللو سبورت" أكدت أن التألق المذهل لصلاح مع فيورنتينا هو خسارة كبيرة لكرة القدم الإنجليزية، وكتبت أن الجميع في إنجلترا الآن يتسائل، لماذا فرط جوزيه مورينيو في محمد صلاح طالما أنه يمتلك لاعبا بهذه القدرات الهائلة؟

وسلطت الصحيفة الضوء على الإشادة التي نالها النجم المصري من زملاؤه السابقين أمثال أدين أزار، ديدييه دروجبا وديمبا با، وسخرت من الإستهزاء الذي تعرض له صلاح في إنجلترا حينما تهكم الإعلام الإنجليزي على اللقب الذي يطلق عليه وهو "ميسي المصري"، مؤكدة أنها تتمنى أن يتابع الجميع الآن في إنجلترا ما يقوم به صلاح في إيطاليا وبالأخص المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم تنس الصحيفة ذكر إشادة نجوم مصر الكبار أمثال الأسطورة المعتزل محمد أبو تريكة ولاعب أم صلال القطري أحمد فتحي بمحمد صلاح، من خلال حسابهما الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وفي تقرير أخر يخص الأداء غير مسبوق لصلاح مع فيورنتينا منذ قدومه لإيطاليا، عنونت الصحيفة "صلاح يسجل 6 أهداف في سبع مباريات، مورينيو أعطى ظاهرة لفيورنتينا".

وذكر التقرير أن صلاح أصبح "نجم الشباك الأول" لفريقه بتسجيله هدفا كل 72 دقيقة، وعلى الرغم من المسيرة الجيدة لفيورنتينا قبل قدوم صلاح.

إلا أن الفريق أصبح مختلفا تماما بوجوده فأصبح الفيولا يمتلك لاعبا حاسما يسجل بمعدل تهديفي مذهل بالرغم من أنه ليس بالأساس مهاجما صريحا على أرضية الملعب.

ولم تنس الصحيفة الإشارة إلى أن نجم فيورنتينا السابق خوان كوادرادو احتاج 12 مباراة حتى يسجل أول أهدافه مع الفريق.

لعنة صلاح

صحيفة "كوريير ديللو سبورت" عنونت "لعنة صلاح تصيب يوفنتوس"، وقالت"يا له من أداء قدمه الدولي المصري، الفيولا يقترب من نهائي الكأس بعد هدفيه".

التقرير الذي أعدته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" تناول أداء صلاح الاستثنائي من الناحية الاقتصادية لفيورنتينا، بتسليطه الضوء على قدوم الدولي المصري إلى النادي على سبيل الإعارة دون مقابل.

وكتب التقرير أن لو عاد الزمن بتشيلسي شهر واحدا فقط، لن يقوم النادي الإنجليزي بهذه الصفقة.. والتي دفع فيها أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من أجل كوادرادو وهو لديه لاعبا بإمكانيات محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف صلاح الأول في مرمى يوفنتوس أصاب الجميع بالصمت، والذي برهن على أن النجم المصري لديه موهبة استثنائية.

وتعجب كاتب التقرير من تسجيل صلاح هذا العدد من الأهداف مع فيورنتينا.. ليس فقط كمعدل تهديفي، ولكن لأنه هز شباك فرق عملاقة مثل توتنام، إنتر ميلان ويوفنتوس.. مما يدل على أن هذا اللاعب لديه عقلية وموهبة فريدة من نوعها تجعله بهذه القوة الذهنية، ولديه شجاعة كبيرة أمام الأندية الكبرى.

صلاح مذهل

صحيفة "توتو سبورت" والتي تصدر في مدينة تورينو معقل نادي يوفنتوس عنونت "لماذا يا أليجري؟"، وكتبت"صلاح مذهل، يورينتي لم يكن كافيا، لدينا سؤالين لأليجري".

تعجبت الصحيفة مما قام به أليجري مدرب يوفنتوس في المباراة بإقحامه للعديد من البدلاء أمام فريق قوي مثل فيورنتينا.. وتساءلت أيضا، لماذا هذا الأداء البدني الباهت لكارلوس تيفيز، روبرتو بيريرا وألفارو موراتا، الذين شاركوا في المباراة كبدلاء؟