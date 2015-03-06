فرض غرامات لحماية خصوصية عربات النساء بالمترو

بدأت هيئة الطرق والمواصلات، فرض غرامة مالية بقيمة 100 درهم لكل شخص غير مخصص له الجلوس في المساحة الجديدة المخصصة لمقصورة النساء والأطفال في مترو دبي، وذلك منذ بداية مارس الجاري، والتي تأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير الخصوصية والراحة لركّاب هذه الفئة من المقصورات، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع.

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> وأوضح محمد المظرب مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى تنفيذ مبادرات تُسهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات الجمهور ورغباتهم، لافتاً إلى أن توسيع مقصورة النساء والأطفال جاء بناءً على زيادة فئة ركّاب هذه المقصورة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي استلزم معه هذه التوسعة بشكل دائم منذ 15 فبراير الماضي من خلال حملات اطلقتها الهيئة لتوعية الركاب بالميزة الجديدة، بعد أن كانت محصورة في السابق على أوقات الذروة فقط كمرحلة تجريبية، حيث إن المساحة الجديدة المخصصة لمقصورة النساء والأطفال تم زيادتها إلى الضعف مقارنة بالمساحة السابقة 15 مقعداً للجلوس وما يقارب 70 راكباً للوقوف.

وأضاف، يشهد مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر اقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف فئات وشرائح المجتمع، إلى جانب الزوّار الذين يحرصون على ارتياد المترو واتخاذه وسيلة المواصلات الأساسية لهم في تنقلاتهم كونه يربط أهم وأبرز المناطق التجارية والسكنية والترفيهية، لذا كان لزاما علينا العمل على تحقيق رضا المتعاملين وخاصة من فئة النساء والأطفال ومنحهم الخصوصية خلال تنقلهم في الإمارة، بواسطة توسيع المساحة المخصصة لهم في المترو.

وأشار المظرب إلى أنه تم العمل على تغيير العلامات الارشادية في محطات المترو كافة وتوفير المعلومات المطلوبة الخاصة بمقصورة النساء والأطفال، حتى يتسنى لهم التعرف إليها بالشكل الصحيح، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً للغايات الاستراتيجية للهيئة في تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وتوفير سبل الراحة واسعادهم.

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