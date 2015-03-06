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الرئيس التونسي يؤكد حاجة بلاده إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة

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الرئيس التونسي يؤكد حاجة بلاده إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة الرئيس التونسي يؤكد حاجة بلاده إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة

السبسي

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حاجة بلاده إلى الإنطلاق في مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.

وقال في ختام أعمال مؤتمر ” الاستثمار والريادة في الأعمال ” التونسي الأمريكي بالعاصمة التونسية أمس, إن تونس بحاجة إلى المساعدة للانطلاق في تنفيذ إصلاحات هيكلية قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

وشدد السبسي على أن تونس الآن في منتصف الطريق وليس أمامها خيار آخر سوى التقدم على درب مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتطلب وضع إصلاحات لا مناص عنها ، مشيراً إلى ضرورة مشاركة كل التونسيين بتنوع اختلافاتهم السياسية في هذا المسار لما فيه خير البلاد.

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