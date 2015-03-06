إقبال ضعيف في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة بالوادى الجديد‎

شهدت انتخابات نقابة الصيادلة الوادى الجديد، إقبالا ضعيفا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة الفرعية لاختيار النقيب العام و6 أعضاء، وذلك بمقر النادي الاجتماعي بمدينة الخارجة.

وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الآن 9 أعضاء من إجمالي 96 من لهم حق التصويت ومقيدين بجداول النقابة، وقال المستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن مجلس نقابة الصيادلة بالوادي الجديد.

وفاز بالتزكية وهم 6 أعضاء منهم ثلاثة فوق سن 15 عاما بالنقابة، وهم دكتور عبد الباسط عبد العاطي و حسام النشواني و حمدي منصور وثلاثة آخرين تحت سن 15 عاما بالنقابة وهم علا عز الدين وأحمد فتحي ومحمد صابر.

ولم يتم حسم مقعد النقيب، الذي يتنافس عليه من مدينة الخارجة وهم صديق عرابي عبد الله و إيهاب محمود محمد والي.