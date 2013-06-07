أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هل يمكن الاستمرار فى العلاج بالإنترفيرون فى حال الاستجابة البطيئة؟

Google+ Print
هل يمكن الاستمرار فى العلاج بالإنترفيرون فى حال الاستجابة البطيئة؟ هل يمكن الاستمرار فى العلاج بالإنترفيرون فى حال الاستجابة البطيئة؟

يسأل أحد القراء، أعانى من فيروس سى وبدأت العلاج بالإنترفيرون طويل المفعول ولم يختفى الفيروس، وفى الأسبوع الـ12 حدث انخفاض شديد فى كمية الفيروس فنصحنى الطبيب المعالج بعدم الاستمرار فى العلاج، حيث إن نسبة "ألبى سى أر" قبل العلاج كانت 800 ألف والآن أصبحت 4500 ماذا أفعل حيث إن العلاج على نفقة الدولة.

يجيب الدكتور محمد على عز العرب أستاذ الجهاز الهضمى والكبد رئيس وحدة الأورام بالمعهد الكبد القومى ينقسم الاستجابة للعلاج إلى استجابة سريعة واستجابة مبكرة واستجابة نهاية العلاج واستجابة كاملة مستمرة بعد العلاج واستجابة بطيئة والاستجابة السريعة والتى يختفى فيها الفيروس بعد 4 أسابيع من العلاج وهذا مؤشر لحدوث استجابة كاملة للعلاج والاستجابة المبكرة، وهو اختفاء الفيروس كاملا بتحليل "ألبى سى أر" فى الأسبوع الـ12 للعلاج واستجابة نهاية العلاج هو اختفاء الفيروس كاملا بعد 48 أسبوع من العلاج أما الاستجابة الكاملة " SVR" وهو ما يعنى استمرار اختفاء الفيروس بعد 6 أشهر من نهاية العلاج " الأسبوع أل 72 " أما ما حدث للمريضة يسمى الاستجابة البطيئة للعلاج Slow responder حيث انخفض نسبة الفيروس ولكن بنسبة بسيطة، وحسب قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم إيقاف العلاج إذا لم يختفى الفيروس تماما فى الأسبوع الـ12، ولكن من الناحية العلمية من الممكن أن يحدث استجابة للمريضة إذا استمرت على العلاج الثنائى لمدة 72 أسبوع وليس 48 أسبوع كالمعتاد على نفقتها الخاصة مع مراعاة الالتزام بمعايير البروتوكول العلمى للعلاج بإجراء التحاليل الطبية الدورية أثناء العلاج.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365