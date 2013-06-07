هل يمكن الاستمرار فى العلاج بالإنترفيرون فى حال الاستجابة البطيئة؟

يسأل أحد القراء، أعانى من فيروس سى وبدأت العلاج بالإنترفيرون طويل المفعول ولم يختفى الفيروس، وفى الأسبوع الـ12 حدث انخفاض شديد فى كمية الفيروس فنصحنى الطبيب المعالج بعدم الاستمرار فى العلاج، حيث إن نسبة "ألبى سى أر" قبل العلاج كانت 800 ألف والآن أصبحت 4500 ماذا أفعل حيث إن العلاج على نفقة الدولة.

يجيب الدكتور محمد على عز العرب أستاذ الجهاز الهضمى والكبد رئيس وحدة الأورام بالمعهد الكبد القومى ينقسم الاستجابة للعلاج إلى استجابة سريعة واستجابة مبكرة واستجابة نهاية العلاج واستجابة كاملة مستمرة بعد العلاج واستجابة بطيئة والاستجابة السريعة والتى يختفى فيها الفيروس بعد 4 أسابيع من العلاج وهذا مؤشر لحدوث استجابة كاملة للعلاج والاستجابة المبكرة، وهو اختفاء الفيروس كاملا بتحليل "ألبى سى أر" فى الأسبوع الـ12 للعلاج واستجابة نهاية العلاج هو اختفاء الفيروس كاملا بعد 48 أسبوع من العلاج أما الاستجابة الكاملة " SVR" وهو ما يعنى استمرار اختفاء الفيروس بعد 6 أشهر من نهاية العلاج " الأسبوع أل 72 " أما ما حدث للمريضة يسمى الاستجابة البطيئة للعلاج Slow responder حيث انخفض نسبة الفيروس ولكن بنسبة بسيطة، وحسب قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم إيقاف العلاج إذا لم يختفى الفيروس تماما فى الأسبوع الـ12، ولكن من الناحية العلمية من الممكن أن يحدث استجابة للمريضة إذا استمرت على العلاج الثنائى لمدة 72 أسبوع وليس 48 أسبوع كالمعتاد على نفقتها الخاصة مع مراعاة الالتزام بمعايير البروتوكول العلمى للعلاج بإجراء التحاليل الطبية الدورية أثناء العلاج.

>