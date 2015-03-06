رئيس الوزراء اللبناني يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في مصر

تلقى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية هذا الشهر قام بتسليمها إليه سفير مصر لدى لبنان محمد بدر الدين زايد خلال استقبال سلام له في السراي الحكومي اليوم.

وأشار السفير المصري في تصريح صحفي إلى مشاركة الرئيس سلام في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد الأسبوع المقبل في شرم الشيخ بمشاركة عدد كبير من قادة ورؤساء دول العالم.

وأعلن زايد أنه جرى البحث مع الرئيس سلام خلال اللقاء في الأوضاع العربية الراهنة وكذلك الأوضاع الإقليمية وسبل الخروج من الظروف الراهنة التي تهدد الاستقرار الإقليمي.