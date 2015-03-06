منفذ السلوم يستقبل 500 مصريًا عائدين من ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل منفذ السلوم البرى خلال الـ24 ساعة الماضية 500 مصريا عائدين من ليبيا منهم 396 غادروا البلاد بطريقة شرعية و104 بطريقة غير شرعية.

ويصل بذلك إجمالى العائدين من ليبيا طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية إلى 28 ألف و579 مصريًا حتى صباح اليوم الجمعة منذ 16 فبراير الماضى عقب توجيه الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا عقب ذبح 21 مصريا هناك.

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت رصدت تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير وعادت لمعدلاتها الطبيعية حيث وصل 500 مصريا بينهم 396 وصول شرعى و104 وصول لمصريين غادروا البلاد بطرق غير شرعية ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد.

وأضاف فى تصريحاتٍ صحفية اليوم الخميس أنه تم التنبيه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم مع استمرار حالة الاستنفار بكافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على جميع الخدمات الأمنية بشدة اليقظة والحيطة والتأهب لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الأحداث مع دقة فحص العائدين جنائيا وسياسيا لمنع دخول المطلوبين أمنيا أو عناصر إرهابية للبلاد.

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عبور 342 شاحنة من وإلى ليبيا ووصول 259 جنسية مختلفة

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