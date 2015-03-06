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إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الصيادلة بمطروح

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إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الصيادلة بمطروح إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الصيادلة بمطروح
شهدت انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصيادلة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفا، حيث تجرى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب العام و12 من أعضاء مجلس النقابة العامة، واختيار النقيب و6 أعضاء لمجلس النقابة الفرعية، فى الوقت الذى فاز فيه الدكتور محمد غيث ريزة، بمقعد النقيب بالتزكية، بينما يتنافس 10 أعضاء على 3 مقاعد فوق السن، و3 مقاعد تحت السن.

تجرى الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بشارع بور سعيد بوسط مدينة مرسى مطروح، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى السابعة مساءً، بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية بمطروح البالغ عددهم 200 صيدلى مسددين للاشتراكات، تحت إشراف قضائى.

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