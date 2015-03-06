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بالصور.. أعضاء نقابة الصيادلة بالإسكندرية ينتخبون مجلسهم الجديد

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شهدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالاً ملحوظًا من أعضاء النقابة على الانتخابات الفرعية للمجلس بالإسكندرية، حيث بدأت الانتخابات فى العاشرة صباحًا وزاد الإقبال عقب صلاة الجمعة.

من جانبه، قال أحمد الجندى، القائم بأعمال النقيب الحالى لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة المنظمة للانتخابات قسَّمت اللجان الانتخابية إلى 11 لجنة فرعية وذلك تسهيلاً على الناخبين من أعضاء النقابة وعددهم 20 ألف عضو، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نصابًا قانونيًا لاكتمال العملية الانتخابية حيث يتم إجراء الانتخابات بعدد الأعضاء الذين حضروا للتصويت.

وأوضح أن باب التصويت سوف يغلق فى الساعة السابعة مساء اليوم وسيتم الفرز عقب ذلك مباشرة وسيتم إعلان النتيجة فى اليوم التالى.

يذكر أن الانتخابات تجرى على مقعد النقيب و8 أعضاء لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من ضمنهم 4 مرشحين فوق السن و4 مرشحين تحت السن، بالإضافة إلى مرشح غرب الدلتا التى تضم 3 محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أعضاء نقابة الصيادلة بالإسكندرية أثناء الإدلاء بأصواتهم- 2015-03- اليوم السابع
>أعضاء نقابة الصيادلة بالإسكندرية أثناء الإدلاء بأصواتهم

انتخابات نقابة الصيادلة بالإسكندرية- 2015-03- اليوم السابع
> انتخابات نقابة الصيادلة بالإسكندرية

إحدى لجان الانتخابات- 2015-03- اليوم السابع
> إحدى لجان الانتخابات

جانب من عملية التصويت- 2015-03- اليوم السابع
>جانب من عملية التصويت

الدعاية الانتخابية للمرشحين- 2015-03- اليوم السابع
> الدعاية الانتخابية للمرشحين

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