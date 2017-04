دراسة: مرضى السكر والقلب معرضون لمشاكل فى الذاكرة والتفكير

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من مركز ويك ورست بابتيست الطبى فى الولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة ومهمة، بشأن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والسكر، والتى تعد من أخطر الأمراض المزمنة على الإطلاق، وتصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثانى " type 2 diabetes"، بالإضافة لأمراض القلب معرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بتدهور وظائف الإدراك بالمخ، وترتفع فرص إصابتهم بضعف الذاكرة وحدوث خلل فى التركيز والقدرة على التفكير.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن المخ يتطلب إمدادات ثابتة ومنتظمة من الدم، كى يحصل على الأكسجين، وخاصة أنه يستهلك وحده 20% من هذا الغاز الذائب فى الدم، ومن المعروف أن أمراض القلب والسكر تُحدث خللاً فى مرونة الأوعية الدموية، وقد تصيبها بالتصلب، وهو ما يعيق وصول الدم بانتظام إلى المخ، ويُحدث تلك المشاكل الصحية.

وتُعد أمراض القلب هى المسبب الرئيسى للوفاة فى غالبية دول العالم، وخاصة الاتحاد الأوربى، فيما يعد مرض السكر أحد أخطر الأمراض المزمنة على الإطلاق، ويصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى العالم.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية " Journal of Diabetes and Its Complications "، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع من شهر يونيو الجارى.

