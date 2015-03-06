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محافظ الشرقية: نشارك بمشروعين في المؤتمر الإقتصادي

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محافظ الشرقية: نشارك بمشروعين في المؤتمر الإقتصادي محافظ الشرقية: نشارك بمشروعين في المؤتمر الإقتصادي

رضا عبد السلام محافظ الشرقية

أكد الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية،  إن الشرقية سوف تشارك بمشروعين رئيسيين في المؤتمر الإقتصادي17 مارس الجاري الذي يعتبر أحد المعالم الرئيسية للخطة التى وضعتها الخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل علي مساحات تتعدي 170 ألف فدان.

وقال عبد السلام،  أن المشروع الأول هو عمل منطقة تجارية حرة علي مساحة تتعدي 100 ألف فدان تعمل كخدمات صناعية وتجارية وفي نفس الوقت تخلق مجتمع جديد والمشروع الثاني، يقام علي مساحة تتعدي 70 ألف فدان يقام عليه مجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية والخدمية .

ورفض محافظ الشرقية الإعلان عن مكانين المشروعين، حفاظا علي إستقرار المنطقة، وأضاف أنه سوف يلتقي بالمستثمرين العرب في المؤتمر لتطوير المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي.

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