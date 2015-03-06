طالب بكلية هندسة بورسعيد يبتكر ريبوت مصغر للكشف عن المخدرات

رصدت المتابعة على شبكات التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية قيام أحد طلبة كلية الهندسة، جامعة بورسعيد، بإبتكار جهاز “ريبوت” للكشف عن المتفجرات عن بعد.

وعلى الفور، طلب اللواء فيصل دويدار، مدير امن بورسعيد، مقابلة الطالب لبحث مدى امكانية الإستفادة من أفكاره والمساهمة فى تنمية مواهبه.

واستقبل اللواء مدير أمن بورسعيد الطالب على جمال عزيز، بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، واطلع عن الجهاز الذى قام الطالب بتصميمه.

وقرر الطالب ان الجهاز عبارة عن نموذج مصغر “لريبوت” متصل بجهاز كمبيوتر لوحى “تاب” يمكن عن طريقة الكشف عن بعد عن الأجسام الغريبة للوقوف على محتواها وعما اذا كانت تحوى مواد متفجرة من عدمه.

وقام اللواء مدير امن بورسعيد بإستدعاء المقدم هاني المهدي من ادارة الحماية المدنية و الذي يعتبر احد خبراء المفرقعات بمديرية امن بورسعيد وكلفة ببحث مدى امكانية تطوير هذا الجهاز بالتنسيق والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية والبحث العلمى للإستفادة منة على ارض الواقع .

ووجه اللواء فيصل دويدار مديرامن بورسعيد التحية و الشكر للطالب ووعدة بمعاونتة قديم كافة سبل العون له بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لبحث مدى امكانية الإستفادة من مواهبة وتوفير الإمكانيات اللازمة له.