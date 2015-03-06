أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

طالب بكلية هندسة بورسعيد يبتكر ريبوت مصغر للكشف عن المخدرات

Google+ Print

unnamed (32)

رصدت المتابعة على شبكات التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية قيام أحد طلبة كلية الهندسة، جامعة بورسعيد، بإبتكار جهاز “ريبوت” للكشف عن المتفجرات عن بعد.

وعلى الفور، طلب اللواء فيصل دويدار، مدير امن بورسعيد، مقابلة الطالب  لبحث مدى امكانية الإستفادة من أفكاره والمساهمة فى تنمية مواهبه.

واستقبل اللواء مدير أمن بورسعيد الطالب على جمال عزيز، بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، واطلع عن الجهاز الذى قام الطالب بتصميمه.

وقرر الطالب ان الجهاز عبارة عن نموذج مصغر “لريبوت” متصل بجهاز كمبيوتر لوحى “تاب” يمكن عن طريقة الكشف عن بعد عن الأجسام الغريبة للوقوف على محتواها وعما اذا كانت تحوى مواد متفجرة من عدمه.

وقام اللواء مدير امن بورسعيد بإستدعاء المقدم هاني المهدي من ادارة الحماية المدنية و الذي يعتبر احد خبراء المفرقعات بمديرية امن بورسعيد وكلفة ببحث مدى امكانية تطوير هذا الجهاز بالتنسيق والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية والبحث العلمى للإستفادة منة على ارض الواقع .

ووجه اللواء فيصل دويدار مديرامن بورسعيد التحية و الشكر للطالب ووعدة بمعاونتة قديم كافة سبل العون له بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لبحث مدى امكانية الإستفادة من مواهبة وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

unnamed (32)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا