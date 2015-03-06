أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

خطوة بخطوة أشكال مميزة لتسريحة الكعكة

Google+ Print
خطوة بخطوة أشكال مميزة لتسريحة الكعكة خطوة بخطوة أشكال مميزة لتسريحة الكعكة

الجمعة 06-03-2015 14:07

في أيام الجامعة والعمل اليوميّة بالتأكيد ستبحثين عن تسريحات جديدة تجمع بين الحيوية والسهولة والبساطة لتتناسب مع أجواء العمل أو الدراسة. ولعل أفضل هذه التسريحات التي تجمع بين الحيوية والبساطة والأناقة هي كعكة الشعر.
فبالرغم من أنها من التسريحات التقليدية الشائعة إلا أنها أصبحت من أهم اتجاهات مصففي شعر النجوم في الآونة الأخيرة مع بعض التقنيات المبتكرة.

تابعي أيضاً: الجوارب للحصول على أجمل تسريحة!


إليك بعضاُ من هذه التسريحات المبتكرة السهلة والسريعة لتتألقي في أيامك الروتينية بتسريحة شعر أنيقة وجذابة:
1.كعكة رقصة الباليه: هي كعكة بسيطة وسهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت. يمكنك فعلها ببساطة، كل ما عليك فعله هو سحب شعرك إلى الوراء على شكل ذيل حصان، ثم قومي بلف شعرك على شكل كعكة. ويمكنك ترك بعضه فضفاضاً حسب الرغبة.
2.كعكة الضفيرة: إذا مللتِ من الكعكة التقليدية وتريدين بعض التغيير في الكعكة الخاصة بك فيمكنك تطبيق تسريحة الكعكة الضفيرة، وهي بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت كل ما عليك فعله هو قلب شعرك رأساً على عقب وعمل ضفيرة صغيرة لشعرك، ثم لفها بسهولة لعمل كعكة بسيطة مع تثبيتها بدبابيس الشعر.
3.كعكة مزيّنة: قومي بسحب شعرك إلى الخلف على شكل ذيل حصان، ثم قومي بعمل ضفيرة لشعرك ولفيها على شكل كعكة؛ هذه التسريحة ستجعل شعرك مزيناً بطريقة مبتكرة.
4.العقدة الأنيقة: قومي بفرد شعرك بمملّس الشعر الخاص بك، ثم اسحبي شعرك إلى الأسفل وثبتيه بالدبابيس ولفي الشعر إلى الأسفل مع ترك القليل منه وسحبه إلى الجانب الآخر وستحصلين على تسريحة أنيقة وسهلة تناسبك في المناسبات المختلفة.

 

قد يعجبك:

بالفيديو: شبيهة ميريام فارس تكشف سرّ العناية بالشعر المجعّد!

بالصور: كيف تحصلين على تسريحات رومانسية؟

تساريح مميّزة تُناسب اكسسوارت الشعر الشتوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»