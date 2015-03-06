خطوة بخطوة أشكال مميزة لتسريحة الكعكة

في أيام الجامعة والعمل اليوميّة بالتأكيد ستبحثين عن تسريحات جديدة تجمع بين الحيوية والسهولة والبساطة لتتناسب مع أجواء العمل أو الدراسة. ولعل أفضل هذه التسريحات التي تجمع بين الحيوية والبساطة والأناقة هي كعكة الشعر.

فبالرغم من أنها من التسريحات التقليدية الشائعة إلا أنها أصبحت من أهم اتجاهات مصففي شعر النجوم في الآونة الأخيرة مع بعض التقنيات المبتكرة.

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إليك بعضاُ من هذه التسريحات المبتكرة السهلة والسريعة لتتألقي في أيامك الروتينية بتسريحة شعر أنيقة وجذابة:

1.كعكة رقصة الباليه: هي كعكة بسيطة وسهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت. يمكنك فعلها ببساطة، كل ما عليك فعله هو سحب شعرك إلى الوراء على شكل ذيل حصان، ثم قومي بلف شعرك على شكل كعكة. ويمكنك ترك بعضه فضفاضاً حسب الرغبة.

2.كعكة الضفيرة: إذا مللتِ من الكعكة التقليدية وتريدين بعض التغيير في الكعكة الخاصة بك فيمكنك تطبيق تسريحة الكعكة الضفيرة، وهي بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت كل ما عليك فعله هو قلب شعرك رأساً على عقب وعمل ضفيرة صغيرة لشعرك، ثم لفها بسهولة لعمل كعكة بسيطة مع تثبيتها بدبابيس الشعر.

3.كعكة مزيّنة: قومي بسحب شعرك إلى الخلف على شكل ذيل حصان، ثم قومي بعمل ضفيرة لشعرك ولفيها على شكل كعكة؛ هذه التسريحة ستجعل شعرك مزيناً بطريقة مبتكرة.

4.العقدة الأنيقة: قومي بفرد شعرك بمملّس الشعر الخاص بك، ثم اسحبي شعرك إلى الأسفل وثبتيه بالدبابيس ولفي الشعر إلى الأسفل مع ترك القليل منه وسحبه إلى الجانب الآخر وستحصلين على تسريحة أنيقة وسهلة تناسبك في المناسبات المختلفة.

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