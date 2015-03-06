إحالة 9 أطباء بالأقصر للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل دفعة واحدة

قرر محمد بدر محافظ الأقصر، إحالة 9 أطباء وممرض، بمستشفى القرنة، إلى التحقيق، لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم بالمستشفى فى النوباتجيات المكلفين بها.

وكان المحافظ قد كلف العميدين أيمن الشريف، ومحمد مفتاح، مساعدى المحافظ لشئون المتابعة الميدانية، بالمرور ليلا على مستشفى القرنة فى جولة مفاجئة، للوقوف على المستشفى والتزام العاملين بها.

وخلال الجولة، تبين وجود طبيب واحد فقط من إجمالى 10 أطباء مدرجين فى كشف النوباتجية هذه الليلة، كما تبين وجود حالتين بقسم الغسيل الكلوى يرافقهما ممرض، دون أى تواجد لأى طبيب بالقسم.

وبالمرور على قسم الحضانات تبين تغيب ممرض من القسم، فى ظل عدم وجود أى طبيب يترأس الممرضين بقسم الحضانات.

وفور انتهاء الجولة تقدم مساعد المحافظ بمذكرة رسمية لمحمد بدر، محافظ الأقصر، بنتائج الجولة، فقرر إحالة الأطباء المتغيبين والممرض لجهات التحقيق.