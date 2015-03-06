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تزايد الإقبال على انتخابات الصيادلة بالمنيا

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تزايد الإقبال على انتخابات الصيادلة بالمنيا تزايد الإقبال على انتخابات الصيادلة بالمنيا
شهدت انتخابات نقابة الصيادلة بالمنيا، تزايدًا ملحوظًا فى أعداد المشاركين فى التصويت، حيث يتنافس 36 مرشحًا، على 7 مقاعد، بينهم مقعد النقيب، و3 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة فوق السن 15 سنة، و3 تحت سن 15 سنة منافسه ساخنة بين 4 مرشحين على مقعد النقيب.

بينما يتنافس 4 مرشحين على مقعد النقيب، وهم أحمد العجوز، وأيمن عبد العظيم، وفليب لمعى، ومحمد سرحان، كما يتنافس 18 مرشحًا "تحت سن" و7 مرشحين "فوق السن".

فيما تقدم 3 مرشحين لمقعد شمال الصعيد "فوق السن" و4 مرشحين تقدموا لشغل مقعد شمال الصعيد "تحت السن".

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