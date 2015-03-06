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وزيرا الصحة والأوقاف يتفقدان مستشفيى الحميات والعام ببنى سويف

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وزيرا الصحة والأوقاف يتفقدان مستشفيى الحميات والعام ببنى سويف وزيرا الصحة والأوقاف يتفقدان مستشفيى الحميات والعام ببنى سويف
تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة، أعمال التطوير بمستشفى الحميات والمستشفى العام بمدينة بنى سويف، عقب صلاة الجمعة اليوم، فى إطار زيارة الوزيرين للمحافظة.

واستمع الوزيران لشرح تفصيلى من الشركة المنفذة لأعمال التطوير بالمستشفى العام وتفقدا أعمال التشطيب، بالإضافة إلى أقسام مستشفى حميات بنى سويف.

وكان الوزيران قد افتتحا أعمال إحلال وتجديد مقصورة ومقام السيدة حورية رضى الله عنها، كما تفقد الوزيران افتتاح معرض السلع الغذائية والذى أقامته مديرية ببنى سويف بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وألقى الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، خطبة الجمعة بحضور القيادات الدينية والأزهرية والتنفيذية.

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مصر 365

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