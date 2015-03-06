بالصور.. إقبال متوسط على انتخابات نقابة الصيادلة بالإسماعيلية

شهدت انتخابات نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا حتى عصر اليوم، وبدأت الانتخابات فى التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، لاختيار نقيب وثلاثة أعضاء تحت السن، وثلاثة أعضاء فوق السن، ومرشح عن منطقة شرق الدلتا.



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رئيس اللجنة أثناء الانتخابات

ويشرف على الانتخابات المستشار معوض مصطفى أحمد رئيسا قضائيا للجنة الانتخابات، وإدارياً من الصيادلة الدكتور طارق العنتبلى، وعضوية الدكتور خالد عقيل والدكتورة ايمان شمس الدين.



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لجنة إدارية مسئولة عن تسليم الأوراق

من جانبه أكد الدكتور طارق العنتبلى، رئيس اللجنة الإدارية المشرفة على انتخابات صيادلة الإسماعيلية، أن عدد الصيادلة بالإسماعيلية 2199 صيدليا والمسددين للاشتراكات بالنقابة حتى عام 2014 من أعضاء الجمعية العمومية 842 صيدليا وهم الذين لهم حق التصويت.



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الاستعلام عن الرقم التصويتى

وينافس على مقعد النقيب كل من الدكتور جمعة محمد رزق موسى والدكتور صفوت عبد المقصود والمرشحين فوق السن ثلاثة مرشحين وقد فازوا بالتزكية وهم الدكاترة أمانى أنيس صليب وسامح نصيف شحاتة وعصام عبد الله إبراهيم.



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استمرار عملية التصويت

كما ينافس على ثلاثة مقاعد فوق السن 6 مرشحين هم الصيادلة أحمد محمد عبد الواحد وتامر فرج السيد وعبد الرحمن سامى عبد الحميد وكرستين مؤنس لبيب بطرس ومنار محمد فتحى قنديل وولاء إبراهيم حجاج على.



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صيدلانية تدلى بصوتها

وتواصل الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة انتخابات مجلسها لعام 2015 فى هدوء وتحت إشراف قضائى بمقر النقابة خلف مجمع محاكم الإسماعيلية.



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رئيس اللجنة يبحث فى الأسماء



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رئيس اللجنة الإدارية الدكتور العنتبلى يرشد أحد الصيادلة عن مكان التصويت