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تشديدات أمنية لمواجهة أى أعمال إرهابية بكفر الشيخ

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تشديدات أمنية لمواجهة أى أعمال إرهابية بكفر الشيخ تشديدات أمنية لمواجهة أى أعمال إرهابية بكفر الشيخ
تشهد محافظة كفر الشيخ تواجدا أمنيا مكثفا، اليوم الجمعة، أمام المنشآت المهمة والحيوية، تحسبا لتظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية وانتشرت القوات المكلفة بالتأمين للمنشآت المهمة داخل المحافظة بالاشتراك وقطاع الأمن المركزى، وشملت جميع المراكز والأقسام ودور العبادة ومبنى المديرية، وفق الخطة الموضوعة تواجدت التمركزات الأمنية فى عدد من المدن ومداخل المحافظة ومخارجها والطريق الدولى الساحلى ورافديه .

وأكد اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ، إن جميع مراكز ومدن المحافظة مؤمنة بشكل كامل وهناك دوريات أمنية تجوب الشوارع ؛ لإشعار المواطنين بالأمن، مشيرا الى أنه يتم تسيير الأكوال الأمنية والدوريات بكل الميادين والطرق والمحاور، وقوات الانتشار السريع وتعيين خدمات لرصد العناصر المخربة والتعامل معها، وتسيير دوريات من قوات الأمن المركزى لمواجهة أى عنف محتمل.

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