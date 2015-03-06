عودة التيار الكهربى تدريجيا لمدينتى الغردقة وسفاجا

عاد تدريجيا التيار الكهربى، فى الوصول لبعض مناطق بمدينة الغردقة وسفاجا، بعد انقطاع تام من المدينتين.

قال مصدر مسئول من كهرباء البحر الأحمر، إن السبب وراء انقطاع التيار الكهربى هو زيادة مفاجئة فى قوة الجهد الكهربى مما أدى ال عطل مفاجأة فى محطة المحولات الرئيسية لمدينة سفاجا والغردقة.

وأضاف المصدر أن سبب زيادة قوه الجهد سببها انقطاع التيار عن إحدى المحافظات المجاورة اولا ثم زيادة الجهد ثم حدث عطل بعد زيادة الجهد على محطة المحولات.

وأوضح المصدر أن تم إعادة تصليح العطل وجارى التحميل وان هناك مناطق كثيرة قد وصل لها التيار الكهربى منها مدينة سفاجا كاملة ومناطق بالغردقة.