معبد أبوسمبل يستقبل 1000 سائح أجنبى لزيارة المعالم الأثرية

استقبلت مدينة أبوسمبل، اليوم الجمعة، نحو 1000 سائح أجنبى، من جنسيات مختلفة، لزيارة المعالم الأثرية بمعبد أبوسمبل.

وأكد الأثرى حسام عبود، مدير عام آثار أبو سمبل، أن معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى استقبلا نحو ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية "الأمريكية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والماليزية واليابانية"، بعد وصولهم صباح اليوم إلى مدينة أبو سمبل عن طريق التفويج البرى بطريق "أسوان – أبو سمبل" بواسطة حافلتين سياحيتين، والذى ضم أكثر من 500 سائح، بالإضافة إلى وصول طائرتين إلى مطار أبوسمبل الدولى، وعلى متنهما 200 سائح، وفندق عائم بنهر النيل، على متنه 80 زائرا.

وأوضح "عبود"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيارة السائحين الأجانب شملت جولة بمعبدى الملك رمسيس الثانى وزوجته الملكة نفرتارى، وقدس الأقداس داخل معبد الملك رمسيس، بالإضافة إلى البازارات السياحية بالمدينة.