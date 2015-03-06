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إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بطما وساقلته فى سوهاج

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إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بطما وساقلته فى سوهاج إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بطما وساقلته فى سوهاج
أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلـى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية حفاظًا على هيبة الدولة، وتأكيدًا لسيادة القانون تمكنت قوات المديرية من تنفيذ عدد "45" حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية، تحت إشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاع الشمال وفرقة الشرق والوحدات.

ففى مركز شرطة طما تم تأمين تنفيذ عدد "31" حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 944 إدارى المركز لسنة 2015 وفى مركز شرطة ساقلته تم تأمين تنفيذ عدد "8 " حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 534 إدارى المركز لسنة 2015، وفى قسم أول سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد "6" أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 926 إدارى المركز لسنة 2015.

وأشار مدير أمن سوهاج إلى أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة والخاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومنافع النيل والرى والصرف، وذلك من أجل إعلاء سيادة القانون.

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