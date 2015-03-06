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أسباب الإصابة بتشويش الأذن

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أسباب الإصابة بتشويش الأذن أسباب الإصابة بتشويش الأذن
يسأل قارئ: أعانى من الشعور بتشويش فى أذنى مصحوبًا بالدوخة والدوار.. فما السبب؟

قال الدكتور فادى سمير لوقا استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى سماع أصوات بالأذن والشعور بانعدام التركيز والانتباه أهمها:

أسباب سماع تشويش بالأذن:


>1) سماعة الهواتف المحمولة، لها تأثير سيئ على صحة الأذن.
>2) الحديث لفترات طويلة فى الهواتف المحمولة يمثل خطورة كبيرة على الأذن، ومنها تشويش السمع.
>3) زيادة نسبة الشمع فى الأذن من الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتشويش وحدوث التهابات بالأذن.
>4) اضطرابات الأوعية الدموية بالأذن.
>5) التهابات العصب السمعى بالأذن.
>6) تقدم العمر يساهم مع الوقت فى الشعور ببعض التشويش بالأذن وضعف السمع.
>7)الضوضاء والأصوات العالية.

لذلك ينصح الطبيب فى حالة شعور الأشخاص بسماع أصوات تشويش، بضرورة الذهاب على الفور إلى الطبيب المختص لإجراء فحوصات طبية لاكتشاف سبب التشويش.

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