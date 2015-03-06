معدل صلاح التهديفي مع فيورنتينا هو الأفضل في مسيرته

مرة أخرى، تألق النجم المصري محمد صلاح مع فريقه فيورنتينا وسجل في مرمى يوفنتوس بمسابقة كأس إيطاليا، ليؤكد معدله التهديفي المذهل والذي هو أفضل من كل أنديته السابقة مجتمعة.

صلاح سجل هدفين في مرمى يوفنتوس بمباراة الذهاب لنصف نهائي كأس إيطاليا والتي فاز بها فيورنتينا 2-1، ليصبح معدله التهديفي مع الفيولا 0.85 هدفا للمباراة الواحدة.

الجناح الدولي المصري سجل أمام يوفنتوس هدفيه الخامس والسادس مع فيورنتينا في مباراته السابعة فقط مع الفريق منذ انتقاله يناير الماضي من تشيلسي على سبيل الإعارة.

ويعد هذا المعدل التهديفي المذهل لصلاح مع فيورنتنيا أفضل من إجمالي المعدلات التهديفية السابقة للأندية التي لعب لها صاحب الـ22 عاما.

فمع المقاولون العرب كان المعدل التهديفي لصلاح 0.28 (11 هدفا في 38 مباراة)، ومع بازل السويسري 0.25 (20 هدفا في 79 مباراة)، ومع تشيلسي 0.1 (هدفين في 19 مباراة).

سابع بطولة

وبتسجيله لهدفين في مرمى البيانكونيري، استطاع صلاح أن يهز الشباك في سابع بطولة يشارك بها في القارة العجوز منذ انتقاله لبازل من المقاولون العرب عام 2012.

فقد سجل الجناح المصري في البطولات التالية، الدوري السويسري، كأس سويسرا، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، ومسابقة الدوري الأوروبي..وفي الأخيرة، سجل صلاح مع فريقين مختلفين هما بازل وفيورنتينا.