صلاح يؤكد تفوق مونتيلا على أليجري

صلاح يؤكد تفوق مدربه على أليجري

بهدفيه في شباك يوفنتوس مع فريقه فيورنتينا، أكد النجم المصري محمد صلاح تفوق مدربه فينشينزو مونتيلا على مدرب البيانكونيري ماسيميليانو أليجري.

فبهذين الهدفين، انتصر فيورنتينا على مضيفه يوفنتوس مساء الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2-1، وتفوق مونتيلا مجددا على أليجري في أول صدام بينهما في الكأس.

فقد التقى المدربان الإيطاليان سبع مرات سابقة في بطولة الدوري، فاز مونتيلا مرتين وفاز أليجري مرة وحيدة وتعادلا أربع مرات.

وعلى الرغم من تباين المستوى بين الفرق التي دربها مونتيلا (روما - كاتانيا - فيورنتينا) والفرق التي قادها أليجري (ميلان - يوفنتوس)، إلا أن الأول يتفوق من حيث المواجهات المباشرة بينهما وبالأخص مع فريقه الحالي فيورنتينا.

مونتيلا وهو مدربا للفيولا واجه أليجري خمس مرات حتى الآن، لم يخسر وفاز في ثلاث مباريات من الخمسة..

وكانت الخسارة الوحيدة لمونتيلا أمام أليجري موسم 2011-2012، حين تلقى الهزيمة مع كاتانيا أمام ميلان (حامل لقب الدوري وقتها) بنتيجة 4-0.