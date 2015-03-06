إقبال متوسط على انتخابات نقابة الصيادلة بالأقصر‎

شهدت انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة الأقصر،اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا خلال الساعات الأولي لفتح صناديق الاقتراع .

ويتنافس في انتخابات نقابة الصيادلة بالأقصر قائمتين أساسيتين هما قائمتي الشباب واتحاد الصيادلة علي منصب النقيب و3 أعضاء فوق السنة و3 آخرين تحت السن.

ويصوت أعضاء النقابة علي سبعة بطاقات تصويتية، الأولي لاختيار النقيب العام، والثانية لاختيار 3 أعضاء فوق 15 سنة والثالثة لاختيار الأعضاء تحت 15 سنة والرابعة لاختيار عضو جنوب الصعيد.

ويصوت في البطاقة الخامسة لاختيار نقيب صيادلة المحافظ والبطاقة السادسة لاختيار 3 مرشحين لنقابة المحافظة فوق 15 سنة،والبطاقة السابعة يتم من خلالها التصويت علي اختيار 3 مرشحين تحت 15 سنة.