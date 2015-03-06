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“ألوانات” تطلق مهرجانها الأول لاكتشاف المواهب بالقرى المهمشة بالمنيا

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“ألوانات” تطلق مهرجانها الأول لاكتشاف المواهب بالقرى المهمشة بالمنيا “ألوانات” تطلق مهرجانها الأول لاكتشاف المواهب بالقرى المهمشة بالمنيا

محافظة المنيا

 

تنظم المبادرة الشبابية والفنية “ألوانات” أول مهرجان لها لنشر الثقافة والفنبين فى القرى الفقيرة والمهمشة، بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوبالمنيا، اليوم الجمعة، وذلك لإكتشاف وتنمية المواهب بها.

وقال ماركو عادل مؤسس مبادرة ألوانات، أن المبادرة تهدف إلى إقامة فعاليات ومهرجانات فنيةفى القرى الفقيرة والمهمشة من خلال حفلات موسيقية، وإكتشاف المواهب، والرسم مع جميع الأعمار، وعمل جداريات، وعروض مسرحية وأفلام، لافتاً أن الهدف من المهرجان المقرر إقامته بقرية بلنصورة إيجاد مناخ فنى للمناطق المهمشة ونشر هذه الثقافة.

وأوضح عادل، أن للجميع حق التمتع والتعرف على الفنون المختلفة، وجعل الفن جزءاً من الحياة اليومية، وأن لكل منا موهبة ولكن البيئة المحيطة به هى ما تساعده على إخراج هذه الموهبة فيوجد الكثير من الأطفال والشباب فى تلك القرى الفقيرة يمتلكون العديد من المواهب مثل الرسم والتلوين، والغناء،
> والتمثيل، والشعر، ولعب الكورة وغيرها من المواهب التى سنحاول مساعدتهم لإخراجها للنور، ووضعها فى المكان الصحيح، مؤكدا أن هذا هو دور شباب الواناتفى إسعاد أهالى وأطفال القرى وتنمية مواهبهم.

يذكر أن ألونات نظمت العديد من الفاعليات على كورنيش النيل بمدينة المنيا، كما نظمت يوما  بمنطقة عشش محفوظ بمشاركة ما يقرب من 150 طفل
> .

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