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الاتحاد الأوروبى: زيادة فجوة الأجور بين الرجال والنساء بإيطاليا وألمانيا والنمسا

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الاتحاد الأوروبى: زيادة فجوة الأجور بين الرجال والنساء بإيطاليا وألمانيا والنمسا الاتحاد الأوروبى: زيادة فجوة الأجور بين الرجال والنساء بإيطاليا وألمانيا والنمسا
زادت الفجوة فى الأجور وتقلد المناصب بين الجنسين فى إيطاليا، حيث يقل متوسط دخل النساء بنسبة 7.3% عن الرجال ونادرا ما يتبوأن المناصب القيادية.

وذكرت وكالة الإحصاءات بالاتحاد الأوروبى "يوروستات"، أن الفجوة فى الأجور فى إيطاليا زادت بنسبة 2.4% فى غضون خمس سنوات، ارتفاعا من 4.9% فى عام 2008.

وأشارت إلى أن هذا التغير السلبى يتعارض مع الاتجاه الأوروبى نحو قدر أكبر من المساواة فى الأجور، على الرغم من أن متوسط الاتحاد الأوروبى لا يزال مرتفعا عند 16.4%.

وتسجل ألمانيا واحدة من أسوأ الفجوات فى الأجور بين الجنسين، رغم انخفاضه نسبيا إلى 21.6% فى عام 2013، بينما تشير الإحصاءات إلى أن الفارق بين الأجور يصل إلى 20% فى كل من استونيا والنمسا وجمهورية التشيك.

وتعتبر سلوفينيا هى أفضل مكان فى أوروبا بالنسبة لعمل النساء حيث تصل الفجوة إلى 3.2% ولكن ليس هناك أى دولة فى الاتحاد الأوروبى حققت المساواة الكاملة فى الأجور بين الجنسين.

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