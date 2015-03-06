اتحاد المقاولين: التغيير الوزارى وتأجيل الانتخابات فى صالح المؤتمر الاقتصادى

كتب سليم على

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التغيير الوزارى الذى شمل 8 وزارات وتأجيل الانتخابات البرلمانية سيؤثران بالإيجاب على المؤتمر الاقتصادى المقرر اقامته فى مارس المقبل، مؤكد أن القرار المصرى جرئ ويتم أخذه فى أى وقت مهما كانت الظروف لتحقيق الصالح العام .

>وأضاف داكر، أن المستثمرين يهتمون بالقرارات السياسية القوية والاستثمارية المؤثرة، مؤكدا أن التغيير الوزارى لم يطل حقائب اقتصادية اساسية مثل الصناعة والاستثمار والمالية، وأكد أن إقرار قانون الاستثمار الموحد أهم بكثير للمستثمرين من أى تعديل وزارى غير مؤثر، وأن إقرار قانون الاستثمار الجديد سيكون له أكبر الاثر فى جذب الاستثمارات الجديدة .

>وتوقع عبد اللاه، أن يكون لقطاع التشييد والبناء نصيب كبير من الاستثمارات الجديدة فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى نظرا لأن عدد كبير من شركات العقارات والمقاولات ستشارك فى المؤتمر بحثا عن الفرصة الاستثمارية الجديدة فى مصر، خاصة المشروع القومى للطرق ومشروع قناة السويس والمليون وحدة سكنية .

>وعلى جانب آخر قال داكر عبد اللاه، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية، بعد ما قضت المحكمة الدستورية بأن جزءًا من قانون الانتخابات الحالى مخالف للدستور، لن يؤثر على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، المقرر عقده فى شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس الحالى.

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