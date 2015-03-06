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رئيس هيئة التنمية الصناعية: أليات الطرح الجديد للأراضى إنعكست بالإيجاب على تقدم المستثمرين الجادين

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رئيس هيئة التنمية الصناعية: أليات الطرح الجديد للأراضى إنعكست بالإيجاب على تقدم المستثمرين الجادين رئيس هيئة التنمية الصناعية: أليات الطرح الجديد للأراضى إنعكست بالإيجاب على تقدم المستثمرين الجادين
صرح المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الشروط التى وضعتها الهيئة فى الطرح الجديد للأراضى والذى بدأ فى شهر يناير الماضى على 167 قطعه ارض لضمان جدية التعاقدات ، نجحت وانعكست بالإيجاب على تقدم المستثمرين الجادين فقط لشراء الأراضى .
>وأوضح جابر - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن كراسات الشروط للطرح الجديد للأراضي، المخصص له 167 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة ، ووضعت فيها شروط لأول مرة بها لضمان جدية التعاقد ، ومنها أن يقوم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء الكراسة ، مشيرا الى أن الاليه الجديدة نجحت فى جعل المستثمرين الجادين فقط والراغبين فى الشراء فى التقدم والذى بلغ عددهم الى الان 17 مستثمرا فقط .

وبين أن الالية الجديدة تضمن قيام المستثمر بشراء الأراضى وإقامة المشروعات عليها فور حصوله عليها على العاكس ما كان يحدث سابقا فى تاخر المستثمرين فى إقامة المشروعات ، منوها أن باب التقدم للشراء سيغلق خلال الاسبوع القادم

وأشار اللواء جابر إلى أنه فى حال تساوى المستثمرين المتقدمين على الأراضى سيتم عمل القرعة بينهم ، أما فى حال تقدم مستثمر واحد فقط سيكون تخصيص الأرض بالأمر المباشر ، لافتا إلى أن الطرح الجديد والضوابط له تتم على سبيل التجربة ، وفى حال نجاحها يتم تعميمهما أو أن يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثر صارمة.

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مصر 365