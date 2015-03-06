مصر تعرض مشاريع سياحية بـ5.3 مليار دولار فى سوق السفر العربى بدبى

تشارك مصر بقوة فى الدورة المقبلة لمعرض سوق السفر العربى، الذى تستضيفه دبى فى الفترة من 4 ـ 7 مايو المقبل، مدفوعة بازدهار القطاع السياحة فيها، وارتفاع عوائده إلى نحو 23.6 فى المائة العام الماضى، إلى جانب مشاريع سياحية جديدة تصل قيمتها إلى أكثر من 5.3 مليار دولار أمريكى، وفقا لشركة ريد ترافل اكسيبيشنز التى تنظم المعرض.

ومن المقرر مشاركة مصر فى الحدث من خلال جناح وطنى فى القاعة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يضم مجموعة من الشركات المصرية الرائدة فى قطاع السياحة والضيافة، مثل شركة إيجبت اكسبرس ترافل ومجموعة الطيار للسفر والسياحة ودانا تورز وستاندرد تورز اونلاين، وبدعم من عدد كبير من العلامات الفندقية العالمية المتواجدة فى مصر.

وفى آخر تصريحاته، أكد وزير السياحة السابق هشام زعزوع، أن قطاع السياحة فى مصر حقق نمواً بنسبة 4.5% فى عدد السياح الوافدين إلى 10 ملايين سائح مقارنة بـ9.55 مليون فى 2013، مشيراً إلى أن ارتفاع عائدات السياحة على أساس سنوى بنسبة 23.6% فى 2014 إلى 7.5 مليار دولار أمريكى مقارنة بـ5.9 مليار دولار فى 2013.

وقالت ناديج نوبليت، مديرة معرض فى شركة ريد، "تمثل السياحة ثانى أكبر مصادر الدخل الأكثر حيوية فى مصر، حيث يوفر وظائف لأكثر من 12% من السكان فيها، وبالتالى فإن مشاركة مصر يشكل أهمية كبيرة فى الوقت الحاضر لا سيما بعد الفترة الصعبة التى شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية، ويجرى التنسيق بين فريق عمل المعرض وممثلى قطاع السياحة والسفر فى مصر من أجل الاستفادة القصوى من المشاركة لتحديد الفرص وتعزيز النمو للقطاع إلى جانب عرض المقومات والمعالم السياحية التى تتمتع بها مصر".

وذكرت "ميد انتيليجنتس" أن مصر تشهد حاليا تنفيذ مشاريع استثمارية طموحة بما فيها أكبر عشرة مشاريع بقيمة 5,268 مليار دولار أمريكى بما فيها مشروع منتجع مراسى السياحى الذى تنفذه مجموعة "إعمار مصر" فى منطقة العلمين التاريخية بكلفة 1,653 مليار دولار أمريكى ويضم عدد من المرافق الفاخرة بما فى ذلك منتجع فاخر ومجمع سكنى وملعب للغولف وشاطىء بطول 6 كيلومترات.

وفى السياق نفسه، تقوم "إعمار مصر" بتطوير مشروع «بوابة القاهرة» للتسوق على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى بكلفة 820 مليون دولار أمريكى، فيما تعمل مجموعة الفطيم الإماراتية على تطوير مشروع "المزة سيتى سنتر" بكلفة 500 مليون دولار أمريكى ومشروع "مول أوف إيجبت" بكلفة 400 مليون دولار أمريكى.

وتعمل وزارة الآثار المصرية على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع المتحف المصرى الكبير باستثمارات تصل إلى 810 ملايين دولار أمريكى على أن يتم افتتاحه فى العام 2018.

ومن ضمن المشاريع السياحية كذلك مشروع فندق "فور سيزنز" الذى سيتم تشييده فى منطقة الأقصر بتكلفة 120 مليون دولار أمريكى، ومشروع منتجع فانتازيا الذى تطوره "تبارك القابضة" فى منطقة مرسى علم بتكلفة 150 مليون دولار أمريكى.