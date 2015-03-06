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"الحكومة": نتطلع لتوقيع الاتفاق مع "بريتيش بتروليم" الاسبوع المقبل

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"الحكومة": نتطلع لتوقيع الاتفاق مع "بريتيش بتروليم" الاسبوع المقبل "الحكومة": نتطلع لتوقيع الاتفاق مع "بريتيش بتروليم" الاسبوع المقبل
قال المتحدث باسم المصرية حسام القاويش الجمعة انه "يرحب" باعلان مجموعة النفط البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم اليوم الجمعة، استثمارات بقيمة 12 مليار دولار (11 مليار يورو) فى ، مؤكداً أنه يتطلع لتوقيع الاتفاق رسميا الاسبوع المقبل.

وقال القاويش: "نرحب باعلان بريتش بتروليم" عن استثمارات جديدة قيمتها 12 مليار دولار فى مصر و"نتطلع الى ان يتم التوقيع رسميا بين الطرفين خلال المؤتمر الاقتصادي" الذى يعقد من 13 الى 15 مارس الجارى فى منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر.

وأعلنت شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية اليوم الجمعة، عن استثمار بقيمة 12 مليار دولار (11 مليار يورو) فى حقل غازى فى غرب دلتا النيل فى مصر يمكن ان يؤمن انتاجا يوازى ربع الانتاج الحالى فى مصر.

وأصدرت "بريتيش بتروليوم" بيانا نشر على موقعها على الانترنت اوضحت فيه أن الإنتاج فى هذا الموقع يمكن ان يبدأ عام 2017.
>واضاف بيان المجموعة التى تملك 65% من المشروع ان "مجمل الغاز المنتج سيغذى الغاز فى البلاد، ما سيساعد على مواكبة النمو المتوقع للطلب المحلى على الطاقة".

وقال بوب دادلى المدير العام للمجموعة ان "هذا المشروع هو اكبر استثمار مباشر فى مصر ويؤكد على متانة ثقتنا بمصر وعلى تصميمنا على اطلاق كامل قدراتها فى مجال الطاقة".
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مصر 365

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