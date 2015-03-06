“عبد الغني”: عمومية المهندسين تناقش السياسة العامة للنقابة و ماتم إنجازه

صرح دكتور مهندس محمد عبد الغنى عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس الشعبة المدنية للنقابة أن النقابة العامة للمهندسين تعقد اليوم جمعيتها العمومية العادية، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة السياسة العامة للنقابة، وعرض ما تم من إنجازات النقابة خلال عام مضى.

وقال عبد الغني من المقرر مناقشة قضية الكادر الخاص بالمهندسين علي جدول أعمال الجمعية العمومية في أولي خطوات تطبيقه و تجميع المهندسين وراءه.

وأيضا مناقشة ميزانية النقابة خلال عام “2013/ 2014″، ونوه عبد الغني إلى أن المجلس الأعلي للنقابة رفض اعتماد الميزانية بعجز 110 ملايين جنيه دون توضيح أسباب العجز و كذلك ضم مشروعات الأسكان و عمل مذكرة توضيحية.

وعن أهم إنجازات النقابة خلال عام مضى قال عبد الغنى رئيس الشعبة المدنية بالنقابة أن نقابة المهندسين نجحت في استعادة أرض نادي نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة و أرض مدينة أكتوبر و برج العرب.

وأن النقابة تسعى للمساهم في تطوير تطوير المهنة من خلال تنسيق مع الجامعات و المكاتب الهندسية و كبريات شركات المقاولات و الصناعة لتنفيذ هذه المهمة ، وشدد على دور نقابة المهندسين تجاه قضية التعليم الهندسي والتى تضعها علي،رأس أولوياتها لضمان مستوى الخريجين و المهنة لصالح التنمية.

وأكد أن النقابة تشارك بلجان من خبرائها في الملفات الهامة و الحيوية مثل حوادث الطرق و انهيار العقارات ، و هرم زوسر ، و صخرة المقطم ، و مشروع توشكي ، و تضع تقاريرها تحت تصرف مؤسسة الرئاسة و الحكومة و كافة المسئولين المختصين.

> وأهاب “عبد الغني” جميع المهندسين بضرورة المشاركة في الجمعية العمومية للنقابة ، لكى يكتمل النصاب القانوني لانعقادها.