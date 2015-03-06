"إسماعيل هنية" يدعو السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمنى مع اسرائيل

دعا اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، اليوم الجمعة السلطة الوطنية الفلسطينية الى تنفيذ قرارات المجلس المركزى الفلسطينى بوقف التنسيق الامنى مع اسرائيل.

وقال هنية فى خطبة صلاة الجمعة غرب مدينة غزة "قرارات المجلس المركزى الفلسطينى خطوة صحيحة فى الاتجاه الصحيح، والامتحان الحقيقى لها ولجديتها هو فى تطبيقها وتنفيذها فورا بعيدا عن إدخالها فى دوائر تقلل من قيمتها، لذلك ندعو لتنفيذها فورا".

وأضاف: "نخشى من الاستدراكات لهذه القرارات واعتبارها مجرد توصيات" مشدداً على ضرورة بناء استراتيجية وطنية جامعة، والمضى قدما فى التوجه الى محكمة الجنايات الدولية".

و دعا ايضا الى "ازالة العقبات امام تنفيذ المصالحة، وتطبيق الاتفاقات الموقعة فى القاهرة والدوحة واتفاق الشاطئ".

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