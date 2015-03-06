الاكراد يطردون داعش من كامل ريف كوبانى الغربى شمال سورية

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن وحدات حماية الشعب الكردى مدعمة بالكتائب المقاتلة تمكنت من طرد تنظيم داعش من كامل ريف عين العرب (كوباني) الغربي، وصولاً إلى بلدتى الشيوخ فوقانى والشيوخ تحتانى اللتين سيطر عليهما مقاتلو الوحدات الكردية والكتائب المقاتلة عقب طردهم لعناصر التنظيم نحو مدينة جرابلس،.

وقال المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له فى بيان حصلت وكالة الانباء الالمانية(د.ب.ا) على نسخة منه اليوم الجمعة ان عناصر اقدمت على تفجير الجسر الواقع على نهر الفرات والذى يربط بين بلدة الشيوخ فوقانى و طريق جرابلس - منبج فى الضفة الغربية لنهر الفرات، تحسباً لمطاردتهم من قبل وحدات الحماية والكتائب المساندة لها، وتحولت الاشتباكات على ضفتى نهر الفرات إلى تبادل لإطلاق النار بوساطة القناصة والرشاشات الثقيلة، فيما تدور اشتباكات عنيفة منذ ليل أمس بين مقاتلى الطرفين فى منطقة الجلبية داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، والتى أسفرت عن مصرع 8 مقاتلين من داعش.

كانت القوات الكردية السورية والعراقية قد تمكنت من إخراج داعش من مدينة كوبانى الواقعة شمال سورية فى مطلع الشهر الماضى وتواصل منذ ذلك الوقت طرد عناصره من القرى والبلدات التابعة للمدينة.

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