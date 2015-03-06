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مد التسجيل بالجمعية العمومية للصحفيين حتى الساعة الثانية

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مد التسجيل بالجمعية العمومية للصحفيين حتى الساعة الثانية مد التسجيل بالجمعية العمومية للصحفيين حتى الساعة الثانية
قال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ، إنه حتى الساعة الواحدة والنصف لم يتجاوز عدد المسجلين في كشوف الجمعية العمومية 800 من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين البالغ عددهم 7 الاف و557 عضوا .

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تقرر مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية إلى الساعة الثانية ظهرا.

ويستلزم انعقاد الجمعية العمومية حضور 50 بالمائة + 1 من أعضاء الجمعية العمومية ، وفي حالة عدم اكتمالها حتى الواحدة ظهرا يتم تأجيلها ليوم 20 مارس القادم ، ويستلزم اكتمالها في ذلك التاريخ حضور 25 بالمائة+1 من الأعضاء.

وينافس على منصب النقيب ستة مرشحين هم كل من النقيب الحالي ضياء رشوان ، والكاتب الصحفي يحيى قلاش ، وسيد الاسكندراني ، وطارق درويش ، وطلعت هاشم محمد ومحمد مغربي ، وتقدم ثلاثة وخمسون مرشحا للمنافسة على ستة مقاعد فى مجلس نقابة الصحفيين .

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