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مقتل ثلاثة جنود بالجيش الليبى وإصابة 26 آخرين جراء الاشتباكات ببنغازى

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مقتل ثلاثة جنود بالجيش الليبى وإصابة 26 آخرين جراء الاشتباكات ببنغازى مقتل ثلاثة جنود بالجيش الليبى وإصابة 26 آخرين جراء الاشتباكات ببنغازى

طرابلس أ ش أ

لقى ثلاثة جنود من الجيش الليبى مصرعهم، وأصيب 26 آخرون جراء اشتباكات عنيفة بكافة محاور مدينة بنغازى ، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.
>وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام لمستشفى الجلاء ببنغازى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن المستشفى استقبل منذ الأربعاء الماضى حتى الآن جثامين ثلاثة جنود من الجيش الليبى و26 جريحا جراء معارك بنغازي.
>وأضافت البرغثى ، أن جثامين الجنود وضعت فى ثلاجة المستشفى، لافتة إلى أن 26 جنديا إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة جراء الاشتباكات بمحورى الليثى وسوق الحوت وبوعطنى ، غادر المستشفى منهم 6 حالات قدمت لهم إسعافات أولية .
>يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى ومجلس شورى ثوار بنغازي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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