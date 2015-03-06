الإيسيسكو تدين الاعتداء الإرهابى على مدينة نمرود الأثرية فى العراق

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- الاعتداء الشنيع لعناصر من التنظيم الإرهابى "داعش" على مدينة نمرود الأشورية الأثرية فى شمال جمهورية العراق ، الذين قاموا أمس الخميس بتجريف معالم أثرية تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وما بعده ، وذلك بعد نحو أسبوع من تدمير قطع أثرية قديمة وإحراق كتب ومخطوطات نادرة فى مدينة الموصل.

وعبرت الإيسيسكو عن قلقها من استمرار الاعتداءات الاجرامية لهذا التنظيم الإرهابى على الإرث التاريخى فى العراق وسورية وحذرت من أضراره الجسيمة على التراث الثقافى والحضارى الإنسانى فى هذه المنطقة، ودعت الدول الأعضاء والأمم المتحدة واليونيسكو للتدخل السريع لحماية المعالم الأثرية فى المناطق التى تنشط فيها الجماعات الإرهابية.

وأكدت الإيسيسكو أن تنظيم “داعش “الإرهابى ، بفكره المتطرف المهدد لمكونات الحياة من تراث ثقافى وحضارى ودينى، لا يمثل الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى الفضائل ويحث على احترام الحياة والحفاظ على كرامة الناس، وعلى الحوار والتعايش مع أتباع الثقافات والأديان الأخرى.